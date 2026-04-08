Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hafize Selma Çetin, gebelik sürecinde alınacak temel hijyen önlemlerinin, anne karnındaki bebeğin sağlığını korumada kritik rol oynadığını bildirdi.

GEBELİKTE GEÇİRİLEN ENFEKSİYONLAR KALICI HASARLARA YOL AÇABİLİYOR

Uzm. Dr. Çetin, hamilelik döneminde geçirilen bazı enfeksiyonların bebekte ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirtti. Bu enfeksiyonların beyin kalsifikasyonları ile görme ve işitme kayıpları gibi kalıcı etkiler bırakabileceğini ifade eden Çetin, özellikle toksoplazma ve sitomegalovirüs enfeksiyonlarına dikkat çekti.

TOKSOPLAZMA RİSKİNE KARŞI GIDA VE ÇEVRE HİJYENİ ÖN PLANDA

Toksoplazma enfeksiyonunun çoğunlukla çiğ veya iyi pişmemiş et tüketimi ile kedi dışkısı yoluyla bulaştığını aktaran Çetin, gebelerin etleri iyi pişmiş şekilde tüketmeleri gerektiğini kaydetti. Çiğ köfte tüketiminde etsiz ürünlerin tercih edilmesinin önemine değinen Çetin, et kesiminde kullanılan tahtaların sebzeler için kullanılanlardan ayrı olması gerektiğini vurguladı.

Etle temas sonrası ellerin sabunla yıkanmasının önemine dikkat çeken Çetin, toprakla temas eden sebze ve meyvelerin de bol su ile iyice yıkanması gerektiğini ifade etti.

Evinde kedi bulunan gebelere de uyarılarda bulunan Çetin, kedi kumunun mümkünse başka kişiler tarafından temizlenmesi gerektiğini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise eldiven ve maske kullanılmasının önerildiğini belirtti.

SİTOMEGALOVİRÜS KÜÇÜK ÇOCUKLAR ARACILIĞIYLA BULAŞABİLİYOR

Sitomegalovirüsün özellikle kreşe giden küçük çocuklar aracılığıyla belirti vermeden bulaşabildiğini belirten Çetin, gebelerin çocukların artan yemeklerini tüketmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ortak çatal, kaşık ve bardak kullanımından kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Bez değişimi ve burun temizliği gibi temas sonrası el hijyeninin önemine değinen Çetin, ellerin en az 30 saniye boyunca sabunla yıkanmasının hayati olduğunu vurguladı.

Enfeksiyonlardan korunmada en etkili yöntemin hijyen kurallarına uyum olduğunu belirten Çetin, yemeklerden önce ve ellerin ağız ya da buruna götürülmesinden önce sabunla en az 30 saniye yıkanmasının yeterli bir koruyucu önlem olduğunu bildirdi.

Uzm. Dr. Çetin, alınacak basit önlemlerin hem anne hem de bebek sağlığını koruyacağını belirterek, toplum genelinde hijyen konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Çetin, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için temel hijyen kurallarına uyulmasının yeterli olduğunu ifade etti.

