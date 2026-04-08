Yeşilyurt Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrası zarar gören İbrahim Dede Caddesi, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarılıyor. Ekipler, cadde üzerinde asfalt yama ve yenileme çalışması yaparak yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışma yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilerek, 'Daha güvenli ve konforlu bir Adıyaman için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerine yer verildi.

