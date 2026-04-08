Adıyaman'da bir dizi temaslarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'nin siyasi gündemine ve erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Deva Bugün Kurulsa Yine Aynı Nedenlerle Kurulurdu'

Ekmen, DEVA Partisi'nin kuruluş gerekçelerinin bugün de geçerli olduğunu belirterek, 'DEVA Partisi 2020 yılında kuruldu. O gün, partinin kurulmasını gerektiren ekonomik sorunlar, dış politikadaki savrukluklar, hukuk ve özgürlük alanındaki gerilemeler, bu 6 yılda katlanarak arttı. Dolayısıyla, o gün DEVA Partisi kurulmamış olsaydı, bugün kurulması gerekirdi' dedi.

'Seçmen Profili, Yeni Bir Siyasi Alana İşaret Ediyor'

Seçmen eğilimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, mevcut siyasi tabloda yeni bir alan oluştuğunu ifade ederek, 'Bugün itibarıyla bütün göstergeler, AK Parti'den uzaklaşmak isteyen ancak CHP ve Demokrat Parti'ye de oy vermek istemeyen veya diğer siyasi partilere tereddütle bakan bir seçmen kitlesine işaret ediyor. DEVA Partisi, içinde bulunduğu Yeni Yol Grubu'yla birlikte Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve kararsız AK Partililere hitap edebilecek, Yeniden Refah Partisi ile birlikte olası bir genel seçime hem genel merkez hem saha çalışmalarıyla hazır bir şekilde bekliyor' dedi.

'Erken Seçim Kararı, Cumhurbaşkanı ve Meclis'ten Geçer'

Erken seçim tartışmalarına değinen Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, Anayasa'yı işaret ederek, 'Ama bu vesileyle şunu ifade etmek isterim: Anayasa'ya göre seçim kararı alabilir. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı, ikincisi ise Meclis'te 360 kişi karar alacak. Bugün Meclis'te 592 milletvekili var. AK Partilileri çıkardığınızda, HÜDAPAR, Yeniden Refah, CHP, TİP, Yeni Yol ve diğerleri birleşse bile seçim kararı alınamıyor' dedi.

'Seçim Tartışmalarıyla Toplumu Meşgul Etmemek Gerekir'

Sık sık yapılan erken seçim çağrılarını eleştiren Genel Başkan Yardımcısı Ekmen, daha somut politika alanlarına odaklanılması gerektiğini söyleyerek, 'Eğer seçim kararını alabilecek temel merci AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı ise, sık sık erken seçim çağrılarıyla toplumu meşgul etmemek gerekir. Daha somut olarak, özellikle üretim, ihracat, istihdam ve sosyal politika konularında iktidar üzerine baskı oluşturmak gerekir. Hukuk, özgürlük ve adalet alanlarında da baskı oluşturmak gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

' 'Erdoğan Olmadan Seçim Olmaz Diyor' Anayasa'

Konuşmasının sonunda erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir ifade kullanan Genel Başkan yardımcısı Ekmen, 'Keşke bu hafta sonu seçim olsa, ama anayasa diyor ki 'Erdoğan olmadan seçim olmayacak.' Erdoğan olmadan seçim olmayacaksa, bizim her gün seçimden bahsetmemizin nasıl bir anlamı olacağı sorusunu da burada ifade etmek isterim' dedi.

