Togg, 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul – İstanbul Etabı pelotonunda TUR Yarış Direktörü Mutlu Erçevik'in aracının önünden giderek, TUR’u 60.yılına taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin küresel otomotiv markası Togg, 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul – İstanbul Etabı pelotonunda TUR Yarış Direktörü Mutlu Erçevik'in aracının önünden gitti. Geleceğin aracı Togg, TUR’u 60.yılına taşıdı.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 28 Nisan Pazar günü İstanbul- İstanbul etabına eşlik eden Togg’un T10X modeli sadece yoldayken değil, üretilirken de çevreye kirlilik yaratmıyor.

T10X’in modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan lale figürü ön plana çıkıyor.

Togg T10X’in dış renkleri, Türkiye’nin güzelliklerinden ilham alınarak hazırlanıyor. Togg kullanıcıları, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleri arasından özel bir seçim yapabiliyor. Bu özel güzelliklere sahip Togg T10X, Tour of Türkiye’de sporun birleştirici gücüyle bir araya geliyor.