Tütüncüler Pazarı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, 6 Şubat depremi sonrası Adıyaman esnafının ayakta durmasını sağlayan tütün olduğunu belirterek, tütüncü esnaflarının sorunlarını dinledi.

Adıyaman tütününün bu yasaklardan ayrı tutulması gerektiğinin ve özel bir düzenleme getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Doğan, il dışına giden tütünlere sürekli baskınlar uygulanarak el konulduğunu aktardı.

“Adıyaman tütün üreticisi elinden gelen çabayı gayreti gösterdi”

“Adıyaman için tütün çok kıymetli. Bir baba oğlunu üniversiteye gönderirken tütünden aldığı parayla gönderiyor, kızını gelin ederken tütünden aldığı parayla gelin ediyor, oğlunu evlendirirken yine tütünden aldığı parayla evlendiriyor, okula gönderirken yine tütün” diyen Başkan Doğan, “Sayın basın mensupları kıymetli hemşerilerim öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Adıyaman barosu olarak bugün Adıyaman’ın can damarı olan tütüncü esnafımızın tütün üreticimizin yanındayız. Biliyorsunuz tütün Adıyaman için çok kıymetli, Adıyaman’ın toplam nüfusu 600 bin doğrudan tütünü üreten ve bunun esnaflığını yapan Yaklaşık 100 bin nüfus var ama tütün doğrudan Adıyaman’daki 600 bin insanın tamamının geçimini sağlamasına katkı sunan Adıyaman’ın ekonomisini ayakta tutan canlı tutan en önemli ürünümüz. Yıllardır tütün ile ilgili yasaklar sürekli gündeme gelmekte en son hapis cezalarına varan yasalar çıkmaktadır, bunlarla mücadele etmek noktasında Adıyaman tütüncü esnafı ve Adıyaman tütün üreticisi elinden gelen çabayı gayreti gösterdi ancak maalesef istediğimiz sonucu alamadık. 6 Şubat 2023’te depreminde bir kez daha vurduğu Adıyaman’da esnafın Adıyamanlı yurttaşlarımızın ayakta kalmasını sağlayan tek ürün neredeyse tütünken, özellikle son 10-15 gündür kargoların bu tütünü taşıması yasaklandı ve il dışına giden tütünlerimize de sürekli baskınlar düzenlenerek tütünlere el konuldu ve tütün üreticimizde İdari para cezalarıyla hem de hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Bizim buradan yetkililere sözümüz var buradan yetkililere sesleniyorum. Adıyaman için tütün çok kıymetli. Bir baba oğlunu üniversiteye gönderirken tütünden aldığı parayla gönderiyor, kızını gelin ederken tütünden aldığı parayla gelin ediyor, oğlunu evlendirirken yine tütünden aldığı parayla evlendiriyor, okula gönderirken yine tütün. Tütün bu kadar kıymetliyken bu kadar önemliyken yasakları kabul etmemiz mümkün değil Adıyaman tütünü için özel bir düzenleme talep ediyoruz.”dedi.

“Adıyaman için tütün can damarıdır”

Adıyaman tütününe özel bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de tütüncü esnafından aldığımız bilgiler yaklaşık 400 bin ton tütün tüketimi var Adıyaman tütününün yıllık üretimi 10-15 bin ton civarında, Adıyaman tütününe özel bir düzenleme getirilmesi lazım bu yasaklardan ayrı tutulması lazım zaten depremin vurduğu bir il kısa vadede bu yasakların uygulamaların ertelenmesi talep ediyoruz; uzun vadede de tütünü yasaklayan hapis cezası getiren yasaların iptal edilerek tütüncü esnafımızın tütüncü üreticimizin tütünü rahatlıkla üretebilmesinin önünün açılması lazım. Şöyle düşünün tütün üretmek serbest satmak yasak böyle bir mantıksızlık olamaz. Büyümek istiyoruz kalkınmak istiyoruz. Büyümenin kalkınmanın yolu üretmektir tütün Adıyaman için çok kıymetli bir şey siz üretimi yasaklıyorsunuz bizim buradan hükümete sesleniyoruz: ‘Adıyaman için tütün can damarıdır, can damarımızda kurutmayın. Can damarımızın yaşamasına izin verin tütüncü esnafın feryadını buradan yetkililere duymak istiyorum. Teşekkür ederim.”

Başkan Doğan, açıklamasının ardından bir süre tütüncü esnafının sorunlarını dinleyerek ayrıldı.

Kaynak : PHA