Kahta Semt Pazarcıları Derneği, 28 Temmuz Pazar günü saat 12.00’da Kahta Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek.

150 üyenin olduğu kongrede iki aday yarışacak. Şu ana kadar kurucu ve aynı zamanda da mevcut başkan Ramazan Kodak ve Mahmut Avcı’nın kongrede aday olacağı öğrenildi.

Bütün üyelerin mutlaka kongreye katılmasını beklediğini belirten Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak, kongrenin şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak : PHA