İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, YKS tercih bürolarında incelemelerde bulunarak bilgi alan öğrencilerle sohbet etti ve onlara başarılar diledi.
İlçede yaklaşık 19 okulda kurulan Tercih Danışmanlık Bürolarının, tercih sürecinde öğrencilerin danışabileceği Rehberlik ve Danışmanlık öğretmenleri ile hizmet verdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, üniversite adaylarının YKS tercih dönemini en iyi şekilde geçirmeleri ve istedikleri üniversitelere yerleşmeleri adına Kahta genelinde kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunduklarını ifade etti.
Müdür Başli, “İlçemizdeki liselerde, Halk Eğitimi Merkezi, Meslek Eğitim Merkezi ve Rehberlik Araştırma Merkezinde YKS Tercih Danışmanlığı Büroları oluşturduk. İlçemizde toplam 19 YKS Tercih Danışmanlığı Bürosu ile hizmet vereceğiz. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öncelikli amacımız, gençlerimizin bilinçli tercihler yaparak mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkı sağlamaktır. Tercih sürecinde olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim," ifadelerini kullandı.
Kahta ilçesinde kurulan Tercih Büroları ise şu şekilde:
Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi
Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi
Borsa İstanbul Anadolu Lisesi
Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi
Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi
Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kahta Anadolu Lisesi
Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi
Kahta Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kahta GAP Anadolu Lisesi
Kahta Halk Eğitimi Merkezi
Kahta Mesleki Eğitim Merkezi
Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi
Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi
Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi
Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kaynak : PHA