İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, YKS tercih bürolarında incelemelerde bulunarak bilgi alan öğrencilerle sohbet etti ve onlara başarılar diledi.

İlçede yaklaşık 19 okulda kurulan Tercih Danışmanlık Bürolarının, tercih sürecinde öğrencilerin danışabileceği Rehberlik ve Danışmanlık öğretmenleri ile hizmet verdiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, üniversite adaylarının YKS tercih dönemini en iyi şekilde geçirmeleri ve istedikleri üniversitelere yerleşmeleri adına Kahta genelinde kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Müdür Başli, “İlçemizdeki liselerde, Halk Eğitimi Merkezi, Meslek Eğitim Merkezi ve Rehberlik Araştırma Merkezinde YKS Tercih Danışmanlığı Büroları oluşturduk. İlçemizde toplam 19 YKS Tercih Danışmanlığı Bürosu ile hizmet vereceğiz. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öncelikli amacımız, gençlerimizin bilinçli tercihler yaparak mutlu ve üretken bireyler olmalarına katkı sağlamaktır. Tercih sürecinde olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim," ifadelerini kullandı.

Kahta ilçesinde kurulan Tercih Büroları ise şu şekilde:

Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi

Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi

Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi

Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi

Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kahta Anadolu Lisesi

Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi

Kahta Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kahta Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kahta GAP Anadolu Lisesi

Kahta Halk Eğitimi Merkezi

Kahta Mesleki Eğitim Merkezi

Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi

Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi

Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi

Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kaynak : PHA