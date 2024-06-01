Kaza, Kahta-Adıyaman yolu üzeri Samsat yol ayırımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Fatih İnceyol yönetimindeki 02 AEJ 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile birlikte G.İ. (6) ve Z.A.İ. (3) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA