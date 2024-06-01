Gaziantep’e çalışmak için giden Halit Mızrak’tan haber alınamıyor. Şanlıurfa’dan Gaziantep’e çalışmaya giden Halit Mızrak isimli gençten haber alınamıyor. Kayıp gencin ailesi, bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi. Şanlıurfa’da Gaziantep’e giderek özel bir kuruluşun dergisini sattığı ve bundan sonra telefonunu kapattığı ve ortadan kaybolduğu öğrenildi. Haber hattına ulaşan ailesi, genci görenlerin insaniyet namına 0544 317 50 50 Telefon numarasına ulaşılmasını istedi.

Kaynak : PHA