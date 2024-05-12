Adıyaman'ın birinci amatör kümesinde mücadele eden Gergerspor, sezonu namağlup lider olarak tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Play Off müsabakalarında üstün performansıyla dikkat çeken Gergerspor, son maçında Besnispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansıyla adından söz ettiren Gergerspor, Play Off mücadelesindeki başarılı sonuçlarla birlikte şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başardı. Son maçta Ahmet Gazihan Fırat ve Tugay Komşu'nun golleriyle rakibini mağlup eden ekip, sezonu zirvede tamamladı.

Gergerspor'u şimdi çok daha önemli bir maç bekliyor. Adıyaman’ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Adıyaman Belediyespor ile Play Out müsabakasına çıkacak olan Gergerspor, bu karşılaşmadan alacağı sonuçla, Bölgesel Amatör Lig'e çıkıp çıkmayacağını belirleyecek. Bu kritik mücadele, Gergerspor için önümüzdeki haftalarda büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA