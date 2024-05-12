Birçok etkinliğin düzenlendiği festivalde uzman sürücüleriyle drift araçları, duman dumana lastikler, keskin virajlardaki performansları ve hızın doruklarında nefes kesen şovlarıyla büyük ilgi topladı. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde yapılan festivalde ayrıca Gazi şehirli otomobil tutkunları modifiyeli araçlarını sergiledi, festivalde yapılan etkinliklere katıldılar. Hazırlanan pistte sürücüler, hem bireysel hem de takım halinde yaptığı Sınırları zorlayan şovlarda otomobil tutkunlarının, drift meraklılarının ve aksiyon severlerin beğenisini kazandı. Festivalde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından TOSFED iş birliğiyle 1 yıldır proje çalışmasının tamamlandığını müjdeleyen Başkan Vekili Halil Uğur 150 dönüm üzerine kurulacak yeni tesisin inşaatının yakın zamanda başlayacağını ve pistin hem off-road hem de drift yapılacak özellikte olacağını müjdeledi.

Uğur: Bir sonraki etkinliğimizi yeni tesisimizde yapacağız

Festivalin açılışında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, daha önce düzenlenen festivallerde de geniş katılımın olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “3’üncüsünü düzenliyoruz. Gazi şehir sadece gastronomisiyle, sanayisiyle değil Gazi şehir gençlerimiz ne istiyorsa Başkanımız Fatma Şahin’in talimatlarıyla onların isteklerini yerine getiriyoruz. Federasyonumuza, yetkililerimize, takımlarımıza geldikleri için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir gün olacak, gösterilerimiz yapılacak. Umarım Türkiye’ye de örnek bir festival olacak. Yaklaşık 1 yıldır proje çalışmalarını yaptığımız 150 dönümlük araziye hem off-road hem de drift yapılacak bir tesisi kazandıracağız. Federasyonumuzla beraber yapıyoruz bunu. Bir sonraki etkinliğimizi sizlerle beraber yeni tesisimizde yapacağız.”

Turan: Festival için büyük bir katılım ve coşku var

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Nuri Turan ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Fatma Şahin’e festivale verdiği destekler için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:“ 3’üncüsünü yaptığımız festival için büyük bir katılım ve coşku var. İlk festivalimizde Gaziantep’in potansiyelini ve coşkusunu gördük. Bugün sizleri büyük bir görsel şölen bekliyor. Ekibiyle yaklaşık 20 gündür bu pistin kurumundan bütün organizasyona büyük destek verdiler. 1 yıldır çalıştığımız büyük bir pist projemiz var. Bundan sonraki yıllarda bu yeni pist ile farklı organizasyonları getireceğiz, şampiyonaların bir ayağını Gazi şehre taşıyacağımız yeni bir pistimiz olacak.”

Çetinkaya: İnanılmaz bir enerji var

Festivale katılan ralli pilotu Burcu Çetinkaya organizasyonun harika olduğunu aktararak, “İnanılmaz bir enerji var. Hem anneler gününe denk geliyor hem iki kadın pilot alandayız hem de kadın bir belediye başkanımız var. Bu anlamda bence harika. Seyirciler arasında daha fazla kadın görmek isteriz. Çok keyifli hep beraber çok eğleneceğiz. Bugün iki kadın pilot olarak ufak bir şov yapacağız. Otomobilimize misafirlerimizi alacağız. Daha sonrasında da herkes kendi otomobillerinde drift yapacak ve birlikte takım halinde, bireysel şovlarla seyircilerimize güzel bir gün yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

Çimen: Organizasyon, hava, atmosfer her şey harika

Sürücü Abbas Çimen ise Gaziantep’te diğer organizasyonlar gibi bu seneninde çok iyi geçtiğini ifade ederek, “Organizasyon, hava, atmosfer her şey harika. Bugün farklı drift şovlarımız olacak farklı araçlarla. Koreografiler yapacağız. Umarım hava iyi olur ve bol bol dumanlarız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA