Kaza Kahta-Diyarbakır yolu üzeri 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fehmi Bakırcı yönetimindeki 48 YU 176 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta sıkışan Saadet Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Fehmi Bakırca ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Fehmi Bakırcı’ya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Sürücünün eşi olduğu öğrenilen Saadet Bakırcı ise Kahta Devlet Hastanesi Morgu’na konuldu.

Kaynak : PHA