Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Merkeze bağlı Börgenek Köyü yakınlarında yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre T. idaresindeki kamyon, Adıyaman merkeze bağlı Börgenek Köyü yakınlarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.