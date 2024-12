Açılış Konuşması: “Dergi Benim Değil, Bizimdir”

Program, Mutenâ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kayış, derginin kuruluş hikayesini ve 5 yıllık süreçteki hedeflerini anlattı. Derginin amacının, geçmiş edebiyat birikimlerini özümseyerek yeni nesillere aktarmak olduğunun altını çizen Kayış, “Dergicilik bir kültürdür ve bu kültürü yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Kayış, "Biz anlayışıyla hareket ettiğimiz bu süreçte derginin yalnızca bir bireyin değil, kolektif bir bilincin ürünü olduğunu göstermek istiyoruz. Dijital çağda olsak da, parmakların sayfalara dokunması, bir derginin ilk baskı heyecanının hissedilmesi bambaşka bir duygudur. Online yayıncılık yerine basılı dergiciliği yaşatmak için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dayanışmanın Gücü Vurgulandı

Programın önemli katılımcılarından biri olan Yazar ve Karikatürist Kemal Siyahhan, sanatla olan ilişkisini ve dergicilikteki tecrübelerini paylaşarak, kolektif üretimin önemine dikkat çekti. Siyahhan, “Bu hızlı yaşam akışı içinde, sanat dallarını yaşatmak ve üretimi sürdürmek için dayanışma kaçınılmazdır” diyerek katılımcılara çağrıda bulundu.

“Şiir ve Felsefe İç İçe”

Eğitimci ve Felsefeci Mesut Erdemir, felsefe ile şiirin iç içe geçmiş kavramlar olduğuna dikkat çekti. Erdemir, "Her şiirin arkasında bir felsefi arayış, her felsefi arayışın arkasında bir şiirsel duyuş bulunur. Bu nedenle edebiyatla felsefe birbirini besler" dedi. Erdemir'in tespitleri, edebiyat dünyasının derinliklerine dair düşünsel bir bakış sundu.

“Abonelik Sistemi Dergilerin Can Suyudur”

Yazar ve TV Programcısı Esra Alkan, derginin sürdürülebilirliği açısından abonelik sisteminin önemine dikkat çekti. Alkan, "Derginin uzun yıllar yaşamasının altında yatan önemli etkenlerden biri de abonelik sisteminin varlığıdır. Bu sistem, derginin sürdürülebilirliğini sağlamada kilit rol oynar" dedi. Alkan, kolektif çabaların dergicilikteki yerini vurguladı.

Şenel Gökçe ve Özgün Enver Bulut’tan Yeni Program Çağrısı

Yazar ve Şair Şenel Gökçe, Mutenâ Dergisi'nin başarıyla süren faaliyetlerinin artırılmasını ve daha fazla etkinlik yapılmasını önerdi. Gökçe, "Bu programın içeriği çok dolu ve faydalı. Bu tür buluşmaların sürekli hale gelmesi, dergi kültürünün gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Yazar ve Şair Özgün Enver Bulut ise derginin birleştirici bir misyon üstlendiğini belirterek, "Birlikte hareket ettiğimizde her şeyin daha iyi olacağını biliyoruz. Ancak abonelik sistemi yorucu bir süreç. Bu nedenle derginin dijitalle entegre bir modeli de geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“Dergiye Aidiyet Önemlidir”

Radyo Programcısı Bedri Doğan, günümüz toplumunda aidiyet duygusunun azaldığına dikkat çekti. Doğan, "Bugün eleştiri kültürü yok oldu, tahammülsüz bir toplum haline geldik. Oysa eleştirinin bizi daha iyiye taşıyacak bir araç olduğunu unutmamalıyız. 'Dergiye aidiyet' dediğimiz olgu, işte bu noktada anlam kazanıyor. Sahiplenmek, dergiye bir kimlik kazandırır ve okuyucusuyla bir bağ kurmasını sağlar" dedi.

"Şiirlerin Bir Hikayesi Olmalı"

Programın bir diğer dikkat çeken ismi, şiir seslendirme sanatçısı Haydar Ertem oldu. Ünlü şair Refik Durbaş’ın "Acıyla" adlı şiirini seslendiren Ertem, “Her şiirin bir hikayesi olmalı” diyerek, şiirin insana dokunan bir anlatı biçimi olduğuna vurgu yaptı. Ertem'in performansı, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Usta İsimlerden Destek Mesajları

Programın konukları arasında, Yazar Cuma Karataş, Yazar Esra Alkan, Yazar Mehmet Tırpan, Yazar Ersoy Tümay, Yazar Nisa Leyla, Yazar Mehmet Şimşek, Yazar Emrah Derki, Yazar Figen Tan, Yazar Abdullah Demirkubuz, Yazar Roj Yiğit, Yazar Serap Göğer ve Yazar Malik Enes yer aldı. Her biri Mutenâ Dergisi'nin sanat dünyasındaki önemine vurgu yaptı.

“İki Oturumda Fikir Paylaşımı”

Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen program, katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle son buldu. Programın ardından sanatseverler, hem edebiyatın güncel meselelerini tartışma fırsatı buldu hem de dergi kültürünün sürdürülebilirliği üzerine fikirlerini paylaştı.

Mutenâ Dergisi Kültürünün Yaşatılması İçin Çaba Sürecek

Edebiyat, sanat ve felsefeyi bir araya getiren Mutenâ Dergisi'nin "Serbest Kürsü" programı, katılımcılardan tam not aldı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurgularken, Mutenâ Dergisi'nin gelecekte daha fazla kişiye ulaşması için destek mesajları verdi.

Dergi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış, programın sonunda yaptığı konuşmada, "Bugün buraya gelerek dergimize katkı sunan her birinize teşekkür ederim. Bu programın amacı, sadece bir etkinlik düzenlemek değil, aynı zamanda dergi kültürünü daha da sağlamlaştırmaktır. Bu yolda, her bir fikre, her bir öneriye açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

