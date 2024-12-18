İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’dan Tam Destek

Etkinliğe, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Ali Tosun, bu tür etkinliklerin yerli üretim bilinci, tasarruf alışkanlıkları ve milli değerlerin benimsenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Tosun, "Bu etkinliklerle çocuklarımız, kültürel değerlerimizi tanırken, yerli üretim ve tasarruf bilincini de kavrıyor. Bu bilinci çocuk yaşta kazanan bireyler, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaklardır. Bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yöresel Ürünler ve Geleneksel Lezzetler Tanıtıldı

Festivalin ilk bölümünde, Yöresel Ürünlerin Tanıtımı yapıldı. Katılımcılar, Adıyaman'a özgü ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sergide, bölgeye has kurutulmuş meyveler, tarhana, pekmez, zeytinyağı ve el işi ürünler yer aldı. Bu sergi, yerli üretimin önemine dikkat çekerken, yerel üreticilerin emeklerine de destek sunmuş oldu.

Müzik Dinletisi Coşku Yarattı

Festivalde, öğrencilerin seslendirdiği uzun hava ve yöresel türkü dinletileri etkinliğe renk kattı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde seslendirdikleri türkülerle dinleyicilerden tam not aldı. Müzik dinletisi, hem öğrencilere hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

TOGG Tanıtımı Festivalin En Dikkat Çeken Anı Oldu

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümü ise Yerli Otomobil TOGG’un Tanıtımı oldu. Katılımcılar, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG'u yakından inceleme fırsatı buldu. Tamamen yerli mühendislik ve tasarımla üretilen TOGG’un tasarımı ve teknolojisi, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, bu yerli üretim projesini gururla inceledi. Tanıtım sırasında, TOGG’un Türkiye’nin teknoloji ve üretim gücünü temsil ettiğine dikkat çekildi.

Katılımcılar, Türkiye’nin teknolojik alandaki bağımsızlığını ve yenilikçi üretim gücünü sembolize eden TOGG’u görme fırsatı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Veliler, öğrencilerin bu projeyi yakından tanımasının, onların gelecekteki teknoloji ve mühendislik vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Yöresel Lezzetlerle Festival Son Buldu

Etkinliğin kapanışında, geleneksel yöresel yemek ikramı yapıldı. Veliler tarafından hazırlanan bu yemekler, katılımcılara sunuldu. Adıyaman mutfağına özgü çiğ köfte, içli köfte, kuru dolma, tatlı çeşitleri ve daha birçok lezzet, festivalin coşkusunu taçlandırdı.

Milli Değerlere ve Yerli Üretime Vurgu Yapıldı

Etkinlik sonunda bir değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, böylesi faaliyetlerin çocukların kültürel değerlerle tanışmasına ve yerli üretimin önemini kavramalarına katkı sunduğunu söyledi. Tosun, "Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve çocuklarımıza bu bilincin kazandırılması, ülkemizin geleceği için büyük bir adımdır. Bu etkinlikte emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada sergilenen dayanışma ve bilinç, gelecek için umut verici bir tablo oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA