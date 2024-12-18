"Emekli Maaşları Asgari Ücret Kadar Olmalı"

Engin Doğan, yalnızca asgari ücretle çalışanların değil, emeklilerin de zor durumda olduğunu dile getirdi. Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimiz, uzun yıllar verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmeli ve insanca yaşayabilmek için gerekli olan asgari geliri elde edebilmelidir. Bu ülkede bir emeklinin açlık sınırının altında yaşaması kabul edilemez. Emekli, hak ettiği hayat standardına ulaşmalıdır.”

Doğan, emeklilerin yıllarca verdikleri hizmetin karşılığını alması gerektiğini vurgularken, emekli maaşlarının insanca bir yaşam standardı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

"İktidar, Vatandaşın Cebinden Elini Çekmeli"

Doğan, mevcut ekonomik krizle ilgili eleştirilerini sert bir dille sürdürdü. İktidarın, çalışanlar ve emekliler üzerindeki yükü hafifletmesi gerektiğini ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"Ekonomiyi yerle bir eden iktidar, artık vatandaşın cebinden elini çekmelidir. Enflasyonu bu hale getirenler, bu sorunun bedelini işçi, emekli ve memura ödetemez. Vatandaşlarımızın insanca yaşaması için eşit ücret sağlanmalıdır.”

CHP Adıyaman İl Başkanı, ekonomik sorunların faturasının vatandaşlara kesilmemesi gerektiğini belirterek, hükümetin sorunu çözmesi gerektiğini söyledi. Doğan, adil bir gelir dağılımının sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

"İşçi ve Emeklilerin Hakları Korumalı"

Doğan, işçilerin ve emeklilerin haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, toplumun her kesiminin eşit şartlarda yaşama hakkı bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda, CHP'nin işçi, memur ve emekçiler için her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

"Toplumun her kesiminin eşit şartlarda yaşama hakkı vardır. Bu süreçte tüm emekçilerimizin yanında olacağız. Eşit ücret, adil gelir dağılımı ve vatandaşlarımızın haklarını savunmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Doğan, emekliler ve asgari ücretle çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek için mücadele edeceklerini vurgularken, işçi ve emeklilere de hak ettikleri yaşam standartlarının sunulması gerektiğini belirtti.

"Adil Gelir Dağılımı Sağlanmalı"

Doğan, hükümete seslenerek, adil bir gelir dağılımının sağlanması çağrısında bulundu. Artan yoksulluk, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı karşısında vatandaşların nefes alacak bir ortam bulamadığını ifade eden Doğan, iktidarın ekonomik sorunları çözme yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

Kaynak : PHA