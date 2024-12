"Kadınlarımızın Her Alanda Yanındayız"

Ziyaret sırasında girişimci kadınlarla sohbet eden Vali Osman Varol, kadınların kooperatifler aracılığıyla toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde var olabildiğini belirterek şunları söyledi:

“Valilik olarak Adıyaman’a değer katacak her projenin destekçisi olduğumuz gibi yaşamın her alanında ve her sektörde alın teri ve emeğiyle üreterek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan kadınlarımızın da her zaman destekçisi olacağız. Tüm girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Kooperatiften Dayanışma ve Üretime Katkı

Adıyaman Üreten Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Süreyya Kılınç ise, kooperatif olarak kadınların üretim süreçlerine daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Kılınç, özellikle el emeği yöresel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda yürüttükleri çalışmaların kadınların ekonomik bağımsızlığını artırdığını ifade etti.

Kooperatifin yürüttüğü projelerle kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almasını hedeflediklerini belirten Kılınç, bu ziyaretin kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade ederek desteklerinden dolayı Vali Varol’a teşekkür etti.

Girişimci Kadınlara Tam Destek

Adıyaman’da kadın girişimciliğini destekleyen kooperatifler, bölge ekonomisine katkı sağlarken kadın istihdamını da artırmayı amaçlıyor. Ürettikleri ürünleri hem yerel pazarlarda hem de çevrim içi platformlarda tanıtan kadın girişimciler, el emeği ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Valilik desteğiyle daha fazla kadının üretime katılmasının teşvik edilmesi, kentteki kadın girişimciliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

