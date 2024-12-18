Emekli olan öğretmenler için Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde anlamlı bir tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, makamında ağırladığı eğitimcilere Hizmet Şeref Belgelerini takdim etti. Başli, öğretmenlerin eğitime sundukları katkılardan ötürü her birine ayrı ayrı teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

"Eğitime Verdikleri Emek Asla Unutulmayacak"

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğuna dikkat çekerek, “Sizler yıllarca geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirdiniz. Eğitime verdiğiniz katkılar asla unutulmayacak. Bugüne kadar sergilediğiniz fedakâr çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum. Emeklilik sürecinizde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimde Yılların Tecrübesi

1- Şenel Alptekin: Kahta Damlacık Ortaokulu'nda müdürlük görevini sürdüren Alptekin, meslek hayatı boyunca okul yönetiminde sağladığı başarılarla tanınıyordu. Öğrenci ve öğretmenler arasındaki diyaloğu güçlendiren yönetim anlayışıyla dikkat çeken Alptekin, emeklilik sürecinde de eğitimden kopmayacağını belirtti.

2- Arif Koç: TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan Koç, öğrencilerin akademik başarısına yönelik projeleriyle biliniyordu. Öğrencilerine hem mesleki hem de ahlaki değerler kazandırmayı ilke edinen Koç, görev süresi boyunca sayısız öğrenciye rehberlik etti.

3- Ramazan Kelepçe: Çağdaş Yaşam Engin Meriç İlkokulu’nda görev yapan Kelepçe, ilkokul öğrencilerinin temel eğitimi alırken iyi bir birey olma yolculuklarında onlara rehberlik eden öğretmenlerden biri oldu. Meslek hayatı boyunca birçok neslin yetişmesine katkı sunan Kelepçe'nin eğitim alanındaki tecrübelerinin her zaman bir örnek olacağı ifade edildi.

Eğitim Camiasından Vefa Mesajları

Emeklilik töreninin ardından, meslektaşları ve öğrenciler de eğitimcilere olan sevgilerini dile getirdi. Sosyal medya platformlarında birçok öğrenci, "Bizleri yetiştirdiniz, hakkınızı asla ödeyemeyiz" gibi duygusal mesajlar paylaşarak hocalarına teşekkür etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, emekli olan eğitimciler için şu açıklamada bulundu:

"Değerli öğretmenlerimize emeklilik hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyoruz. Verdikleri emekler asla unutulmayacak."

Kaynak : PHA