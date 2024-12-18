Çizgili sırtlanlar, genel olarak Şanlıurfa ve çevresindeki alanlarda yaşam alanı olarak bulunuyorlar.

Son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında bulunan çizgili sırtlanlar, son dönemlerde doğal yaşam alanlarında insanlara daha fazla görünür oldular.

Geçtiğimiz günlerde Bozova ilçesinde doğal yaşam alanlarında drone ile görüntülenen 3 bireyli sırtlan ailesi, bu sefer de beslenirken Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce yerleştirilen foto kapan kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde sırtlanlardan birinin bir leş parçasıyla geldiği, diğer sırtlanların bu leş parçasıyla beslendiği görüldü.

İşte o güzel görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak : PHA