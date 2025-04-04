İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Polat, geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi’nden hastaneye sevk edilmiş ve anjiyo işlemi uygulanmasının ardından taburcu edilerek yeniden cezaevine gönderilmişti.

Polat’ın avukatları ise müvekkillerinin tansiyon değerlerinin ölümcül seviyede olduğunu ve hipertansiyona bağlı olarak kalp, beyin ve böbrek riskleri taşıdığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı: “Tüm işlemler tıbbi raporlar doğrultusunda yürütülmektedir”

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyuna yansıyan “spekülatif paylaşımlara” yanıt verdi. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.”

“29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikayetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.”

“Adli Tıp Kurumu’na sevki kararı verildi”

Açıklamada, Polat’ın halen Marmara Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki hastanede gözetim altında tutulduğu ve sağlık kurulu kararının ardından sürecin Adli Tıp’a yönlendirileceği bilgisi paylaşıldı:

“Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Bugün itibarıyla sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.”

“İhmal ya da gecikme söz konusu değildir”

Adalet Bakanı Tunç, tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimin yasal güvence altında olduğunu vurgulayarak, herhangi bir aksama yaşanmadığını söyledi:

“Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir.”

Avukatlardan “hayati risk” uyarısı

Öte yandan Mahir Polat’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, Polat’ın tansiyonunun çok yüksek seyrettiği, bunun ölümcül düzeyde olduğu ve hipertansiyonun hayati riskler oluşturduğu belirtildi. Polat’ın kalp, beyin ve böbrek fonksiyonlarının bu yüksek tansiyon nedeniyle tehlike altında olduğu savunuldu.

Kaynak : PHA