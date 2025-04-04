Cumhuriyet Halk Partisi, 6 Nisan 2025 Pazar günü 21’inci Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirmeye hazırlanırken, Genel Başkan Özgür Özel, siyasi nezaket çerçevesinde dikkat çeken bir davette bulundu. Özel, kendisinden önce CHP Genel Başkanlığı yapmış olan Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak kurultaya davet etti.

Parti içi birlik ve geçmişle güçlü bağ kurma mesajı taşıyan bu davet, kamuoyunda da dikkatle karşılandı.

Kılıçdaroğlu Adaylık Defterini Kapattı: “Partimizi iç çekişmelere sürüklemem”

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden aday olup olmayacağına yönelik tartışmalar bir süredir gündemdeydi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu tartışmalara noktayı koydu. Aday olmayacağını net ifadelerle duyuran Kılıçdaroğlu, teşekkürlerini ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.”

Kılıçdaroğlu, aday olmama kararının kişisel tehdit ya da linç kampanyalarıyla ilgisi olmadığını belirterek, kararı parti birliğini korumak adına aldığını vurguladı:

“Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.”

“Tehditler değil, mücadele ahlakı belirleyicidir”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında kendisine yönelik eleştirileri ve tehditleri de yanıtladı. Şu sözler özellikle dikkat çekti:

“Aday olmama kararımın nedeni; ‘Aday olursan yüzüne tükürürler’ diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.”

“Aday olmama kararımın nedeni; ‘Aday olursan taşlarlar’ söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!”

“Aday olmama kararımın nedeni; ‘Hangi yüzle aday olacaksın!’ diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.”

“Biz, güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geliyoruz”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda ise şu mesajla kurultay sürecine noktayı koydu:

“Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…”

Kurultay Süreci ve Beklentiler

CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda, parti yönetiminin tüzük değişikliği önerileri, örgütsel yapı, adaylık süreçleri ve MYK yetkileri gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını duyurması, kurultayın parti içi tansiyon yerine yapısal reform gündemiyle ilerlemesi yönündeki beklentileri artırdı.

Kaynak : PHA