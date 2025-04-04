Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar’daki Hazreti Ali Camisi’nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, hem gündemdeki siyasi gelişmelere hem de Türkiye-ABD ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

“Cumhur İttifakı Türkiye’nin her şeyidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK’nın 4 Mayıs’ta Malazgirt’te kongre düzenleyeceği iddialarına karşı yaptığı “kendini feshetsin” çağrısının ardından gazeteciler tarafından yöneltilen soruya yanıt verdi.

“Şu anda terörsüz Türkiye ile ilgili planladığımız süreç yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine daha sağlıklı bir yapı oluşturmaktadır. CHP’nin teröre yönelik attığı bazı adımlar sizi yanıltmasın. Böyle bir şey zaten Türkiye'de söz konusu değil. Bunları Gezi olaylarında da gördük, sonrasındaki neticelere de hep birlikte tanıklık ettik.”

“Cumhur İttifakı Türkiye’nin her şeyidir. Terörsüz bir Türkiye’yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta, yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var. Ve bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecek, ihya edecektir.”

ABD ziyaretiyle ilgili: “Henüz tarih netleşmedi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen ABD ziyaretine ilişkin de konuştu. Ziyaretin ne zaman yapılacağına dair soruya şöyle yanıt verdi:

“Amerika ziyareti ile alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Arkadaşlarımızın ziyaret takvimleri var. Bu ziyaretlerde son günlerde malum, vergiyle ilgili yapılandırmalar meselesi gündeme gelebilir. Temennimiz, Türkiye’ye yönelik olumlu yaklaşımın somut adımlarla hayata geçmesidir.”

“CHP’nin boykotu tutmadı, milletimiz net tavrını ortaya koydu”

CHP'nin bazı ulusal markalara yönelik yaptığı boykot çağrılarının halkta nasıl karşılık bulduğuna dair soruya da yanıt veren Erdoğan, bu çağrıların başarısız olduğunu söyledi.

“Onlar 2 Nisan’ı boykot için tarih olarak ilan ettiler. Ama gördüğünüz gibi, 2 Nisan’da alışveriş merkezleri oldukça hareketliydi. Örneğin, 25’te 29,7 gibi bir oran söz konusuyken şu anda bu oran 28’e tırmandı. Bu da şunu gösteriyor; bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri milletimiz affetmiyor, aksine daha fazla alışveriş yapıyor.”

“Dün bir yere misafirliğe gittim, ilginç bir şey söylediler: 'Bütün fabrikamın araç gereçlerini seferber ettim. Çeyrek deponuz varsa bile alışverişinizi şimdi yapın, araçların tüm depolarını fulleyin. Üçünden itibaren mesaiye böyle gelin.' Bu, milli ve yerli bir duruşun ne olduğunu gösteriyor. Ben de milletime bu sağduyulu duruşları için teşekkür ediyorum.”

“Allah Devlet Bahçeli’ye sağlık versin, daha yapacak çok şeyimiz var”

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 66 gün sonra mesaiye başlamasına ve sağlık durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli’nin Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek siyasi vecibesini yerine getirdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortada. Devlet Bey yine rahmetli Türkeş’e karşı vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Rahmetli Türkeş’e dualarımızı ilettiğimizi söyledim. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık versin. Kendisine sağlık durumunu sorduğumda, 'Gayet iyiyim, vecibemizi de yerine getirdik' dedi. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var.”

Kaynak : PHA