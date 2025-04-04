Genel Başkan İbrahim Halil Gönder’in yaptığı yazılı açıklamada, Alparslan Türkeş’in Türk milletinin birlik ve dirliği için verdiği mücadeleye vurgu yapılarak, onun milliyetçi düşüncenin ve Ülkücü Hareket’in temelini atan bir dava adamı olduğu ifade edildi. Gönder, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk dünyasının büyük lideri, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Başbuğu, fikirleri ve mücadelesiyle Türk milletine yol gösteren Alparslan Türkeş’i, vefatının 28. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Alparslan Türkeş, ömrünü Türk milletinin birlik ve dirliğine adamış, milliyetçilik ve Türk-İslam ülküsünü bir yaşam biçimi haline getirmiş büyük bir dava adamıydı.”

Gönder, Türkeş’in yalnızca bir siyasi lider değil, aynı zamanda Türk gençliğinin yetişmesine adanmış bir bilge olduğunu belirterek, onun bıraktığı mirasın bugün de yol gösterici olmaya devam ettiğini söyledi.

“Başbuğ Türkeş’in inandığı ve bizlere miras bıraktığı değerler, Hedef Kızılelma Derneği olarak bizim de en büyük ülkümüzdür. O’nun ‘Önce vatan’ şiarıyla çizdiği yolda, Türk milletinin huzuru, refahı ve güçlü yarınları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

"Ruhu şad, mekânı cennet olsun"

Gönder, açıklamasında Alparslan Türkeş’in fikirlerinin yalnızca kendi dönemine ait olmadığını, bugün de yol gösterici nitelik taşıdığını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“O, sadece bir dönemin lideri değil, fikirleriyle her daim yaşayacak bir önderdir. Türk milletinin gönlünde ve hafızasında ebediyen var olmaya devam edecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 tarihinde hayatını kaybetmişti. Her yıl Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli anma programları düzenleniyor.

Kaynak : PHA