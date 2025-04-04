Kahta Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f maddesine dayanarak yapılan vidanjör kiralama ihalesiyle ilgili detaylar, kamuoyunda geniş yankı buldu. İhale numarası 2025/261567 olan işlem kapsamında, 1 adet vidanjör 7 aylığına kiralandı ve belediye bu hizmet için toplam 2 milyon 240 bin TL ödeme yapmayı taahhüt etti. Bu rakam, aylık 320 bin TL’lik kira bedeline denk geliyor.

Kiralama Bedeli Satın Alma Fiyatıyla Yarışıyor

Kiralama işleminin mali boyutu, özellikle piyasa koşulları göz önüne alındığında dikkat çekiyor. Sektör kaynaklarına göre sıfır ya da ikinci el bir vidanjör aracının 3 ila 5 milyon TL arasında değişen fiyatlarla temin edilebildiği ifade ediliyor. Bu durumda, Kahta Belediyesi’nin yalnızca 7 aylık kiralama bedeliyle neredeyse bir vidanjör alımına eşdeğer harcama yaptığı görülüyor.

Kamuoyunda Cevap Bekleyen Sorular

İhale ve harcama kalemleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda birçok soru gündeme geldi:

7 aylık kira bedeli neredeyse araç satın alma maliyetine denk geliyorsa, neden doğrudan satın alma yoluna gidilmedi?

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun acil durumlar için öngörülen 21/f maddesine dayanarak pazarlık usulüyle yapıldı. Peki, bu süreçte gerçekten aciliyet oluşturan bir durum var mıydı?

Bu karar alınmadan önce belediye tarafından maliyet-fayda analizi yapıldı mı?

Kahta Belediye Meclisi ve encümen üyeleri sürece nasıl dahil oldu?

İhaleyi kazanan firmanın Gaziantep merkezli olduğu belirtiliyor. Adıyaman’daki firmaların bu süreçte neden yer alamadığı sorusu da yanıt bekliyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve belediye yetkilileri konuyla ilgili kamuoyuna henüz açıklamada bulunmadı. Ancak kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını sorgulayan vatandaşlar, sürecin tüm detaylarıyla şeffaf biçimde açıklanmasını talep ediyor. Özellikle belediyenin parasını faizde değerlendirdiği yönündeki önceki uygulamaları hatırlatan yurttaşlar, bu kaynaklar kullanılmadan yüksek maliyetli kiralama yöntemine neden başvurulduğunu sorguluyor.

Siyasi Kanatlardan Sessizlik Hakim

İhaleye ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’ın da konuya dair herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Kamuoyu, gerek yerel gerekse merkezi düzeyde yetkililerin sürece dair net bir tutum ortaya koymasını bekliyor.

Şeffaflık Talebi Artıyor

Kahta Belediyesi’nin gerçekleştirdiği vidanjör kiralama ihalesiyle ilgili soru işaretleri giderilmezken, halkın vergileriyle oluşturulan bütçenin nasıl yönetildiğine dair kamuoyunda şeffaflık talebi artıyor. Belediyenin, alınan kararın gerekçelerini açıklaması ve harcama kalemlerine ilişkin kamuoyunu aydınlatması bekleniyor.

Kaynak : PHA