MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 28. yılında yurt genelinde anılırken, siyaset dünyasından da anlamlı mesajlar gelmeye devam ediyor. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkeş’in Türk siyasetinde derin izler bıraktığını ve mücadelesiyle bir nesli şekillendirdiğini ifade etti.

“Türk milliyetçiliğini siyasal bir çizgiye taşıyan lider”

Ağıralioğlu mesajında, Alparslan Türkeş’in hayatı boyunca vatan, millet ve devlet sevgisini esas aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vatan, millet ve devlet sevgisini hayatının merkezine koyan, Türk milliyetçiliğini siyasal bir çizgiye taşıyarak bir ömre mücadelesini sığdıran Başbuğ Alparslan Türkeş’i, vefatının yıl dönümünde; rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz.”

“Zor zamanların kudretli adamıydı”

Ağıralioğlu, açıklamasında Türkeş’in fikirleriyle genç kuşaklar üzerinde bıraktığı etkiye de dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Fikirleriyle bir nesli şekillendiren, çilesini çektiği davasını milletimizin vicdanına ve hafızasına emanet eden Başbuğ Alparslan Türkeş; ilkeli, kararlı ve vakur duruşuyla Türk siyasetinde derin izler bırakan zor zamanların kudretli adamıydı.”

“Ne milletine olan inancından ne devletine bağlılığından vazgeçti”

Ağıralioğlu, Türkeş’in mücadelesinde asla geri adım atmadığını da vurguladı:

“Ne milletine olan inancından ne de devletine olan bağlılığından bir an olsun vazgeçmedi. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

Kaynak : PHA