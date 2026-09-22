Adıyaman’da artan araç sayısı ve şehir içindeki trafik yoğunluğu, ulaşım altyapısına ilişkin yeni çözüm önerilerini yeniden gündeme getirdi. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, vatandaşların uzun süredir dile getirdiği Atatürk Bulvarı’nın yapılması ve bu güzergâh üzerinde raylı sistem kurulması taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dişkaya, kentin mevcut ulaşım altyapısının artan yoğunluğu karşılamakta zorlandığını belirterek, Adıyaman’ın geleceği açısından ulaşım projelerinin uzun vadeli planlama anlayışıyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Atatürk Bulvarı ve Raylı Sistem Önerisi

Adıyaman’ın nüfusunun ve araç sayısının arttığını belirten Zeki Dişkaya, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun ekonomik ve sosyal hayatı da etkilediğini söyledi.

Atatürk Bulvarı’nın yapılmasının şehrin ana arterlerindeki ulaşım yükünün azaltılmasına katkı sağlayacağını belirten Dişkaya, bunun yanında raylı sistemin de Adıyaman’ın ulaşım altyapısına kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Raylı sistemin toplu taşımada hızlı ve güvenilir bir alternatif oluşturabileceğini belirten Dişkaya, çevre açısından da daha düşük karbon salınımı sağlayabilecek ulaşım seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Yarının İhtiyaçlarını Da Düşünmeliyiz”

Adıyaman’ın ulaşım planlamasında yalnızca mevcut sorunlara değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara da bakılması gerektiğini belirten Dişkaya, Atatürk Bulvarı ve raylı sistem projelerinin kentin modernleşmesi ve yaşam kalitesinin artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Dişkaya açıklamasında, “Adıyaman’ın geleceğini planlarken, yalnızca bugünün sorunlarını değil, yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

AGC olarak vatandaşların taleplerini kamuoyuna taşımaya devam edeceklerini belirten Dişkaya, ulaşım konusunda gerekli adımların atılmasını takip edeceklerini söyledi.

Vatandaşlar Da Ulaşım Sorununa Dikkat Çekiyor

Kentte yaşayan vatandaşların da günlük ulaşımda karşılaştıkları trafik yoğunluğundan şikâyetçi oldukları ve Atatürk Bulvarı ile raylı sistem projelerinin hayata geçirilmesini istedikleri aktarıldı.

Vatandaşlar tarafından dile getirilen görüşlerde, Atatürk Bulvarı üzerinde raylı sistem kurulmasının Adıyaman’ın ulaşım altyapısına katkı sağlayacağı ifade edilirken, projelerin kentin geleceği açısından değerlendirilmesi talep edildi.

Dişkaya, Gazeteciler Cemiyeti olarak Adıyaman halkının ulaşım konusundaki taleplerini gündeme taşımaya ve projelerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Yunus Yaşar

Adıyamanlılar Net