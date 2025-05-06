Alınan bilgiye göre, 24 Nisan'da ilçeye bağlı Pınarbaşı meydana geldi. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet çıkışı kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesiyle yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ambulans ile Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan Şahintepe, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Şahintepe, bu sabah doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerimin ardından dua edildi. Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe’nin cenazesi dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı.

Kaynak : PHA