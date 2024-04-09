Ali Tosun mesajında;

“Sevgili Öğrencilerim, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Mesai Arkadaşlarım,

İslam Aleminin baş tacı, On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ay’ını uğurlamanın hüznü ve Mübarek Ramazan Bayramı’na bir kez daha erişmemizin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan ayı, sabır ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, manevi atmosferiyle hepimizi etkileyen kutsal bir zaman dilimidir. İftar sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün önemini bir kez daha hatırladık. Bu değerlerin, yaşamlarımızın her anında bizlere rehberlik etmesi dileğiyle, Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nda bizi biz yapan üstün hasletleri yaşatmak adına bayramı fırsat bilmeli, baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmalıyız. Hüzünlerin yerine sevinci koymalı, inanç, örf ve adetlerimizi en güzel şekilde uygulamalı ve yaşatmalı, bayram günlerini bu şuurla değerlendirmeliyiz.

Adıyaman eğitim ailesi olarak; evlatlarımızı bu ruh ve bilinçle yetiştirecek, milli ve manevi iklimimizin güzelliklerini, onlardan aldığımız güç ve heyecanla geleceğe taşıyacağız.

Sevgili öğrencilerimiz, sizler geleceğimizin teminatı ve en kıymetli varlıklarımızsınız. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayın, sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğunu doyasıya hissedin.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin, İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, nice bayramlara sağlık ve esenlik içinde erişmemizi diliyor, bayramın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA