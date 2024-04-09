Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Park AVM 'de, Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, dalgıç polis ekipleri, vatandaşları İçişleri Bakanlığı'nın suçların önlenebilmesi amacıyla hazırladığı projeleri anlatarak ekipman tanıtımı yaptı. Ekipler kurdukları stantlarda KADES, En İyi Narkotik Polisi Anne, Bilinçli güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İletişim yolu ile dolandırıcılık, HAYDİ projeleri ile ilgili bilgiler aktardı. Vatandaşlara projelerle ilgili bilgiler aktaran ekipler, tanıtıcı broşürler dağıttı. Stant içerisinde yer alan Narkotik Polis köpeği Cadı ise vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Camilerde ise Polis Teşkilatı’nın yıldönümü adına mevlit okutuldu, mevlitte şehit olan polislere dualar edildi.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA