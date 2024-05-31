İsrail'in, Mavi Marmara Gemisinde düzenlediği saldırıda şehit olan Fahri Yaldız şehadetinin 14.yılında kabri başında anıldı. Fahri Yaldız için düzenlenen programa Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk, İHH Vakfı temsilcileri’nin yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda söz alan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan; “Fahri benim çocukluk arkadaşım, mahalle arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. Onunla birlikte birçok anımız oldu.” İfadelerini kullandı. Fahri Yaldız’ın yol arkadaşı Abdullah Keskin o gün yaşananları şu ifadelerle anlattı; “Mavi Marmara gemisine hukuksuz ve barbarca bir şekilde saldırı yapıldı. Askeri teknoloji ile aslında silahlı bir müdahale olmaksızın müdahale mümkün iken İsrail terör devleti bilerek ve isteyerek gerçek mermi kullanarak silahsız kardeşlerimize müdahale etmiştir. Aslında bu müdahaleye de gerek yoktu. Çünkü uluslararası surlarda seyri sefer yapmak herkesin olduğu gibi Gazzeye yardım götüren aktivistlerinde en temel hakkı idi. Ancak İsrailin bölgede uyguladığı haksız ve hukuksuz, eşkıyaya parmak ısırtacak keyfi uygulamalarını dünyaya göstermek gerekiyordu. Bunun böyle olduğu da tüm dünyaca görülmüş oldu. İsrailin bir devlet değil Amerika tarafından korunup kollandığı bir terör oluşumu olduğu bir kez daha görüldü.” Şehit Fahri Yaldız için düzenlenen program yapılan dualar sonrasında sona erdi.

Kaynak : PHA