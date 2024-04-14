Malatya'nın Zaviye Mahallesi'nde Tevfik Temelli Caddesi üzerindeki orta hasarlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

Bina bodrumunda bulunan atıl malzemelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA