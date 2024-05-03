116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile yapılacak olan hekim atamalarıyla hekim kadrolarının güçleneceğini ifade eden Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fedli Emre Kılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada; “Sağlık Bakanlığı 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile hastanemize 1 Beyin Cerrahi, 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum, 1 Genel Cerrahi, 1 Pediatri, 1 Dermatoloji, 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve 1 Aile Hekimi olmak üzere toplamda 7 uzman hekim kadrosu açılmıştır. Yeni gelecek olan hekim arkadaşlarımızla hastanedeki doktor kadromuz güçlenmiş olacak ve vatandaşlarımıza daha verimli hizmet vermiş olacağız. Atamaların gerçekleşmesinde emeği geçen başta AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Cengiz Yorulmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kaynak : PHA