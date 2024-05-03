Zafer Partisi Milli Güvenlik ve Stratejiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Yunan Savunma Bakanı'nın adalardaki Yunan birliklerini teftiş etmesi ve iktidarın sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Milli Güvenlik ve Stratejiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Yunan Savunma Bakanı Dendias’ın, Lozan Antlaşması gereği asker bulunması yasak olan adalardaki Yunan birliklerini teftiş etmesinin ve Ak Parti hükümetinin buna sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Yunan Savunma Bakanı yine Ege Adalarını ziyaret etmiş. Lozan Antlaşması gereği asker bulunması yasak olan adalardaki Yunan birliklerini teftiş etmesini sert bir dille eleştirdi.

Genel Başkan Yardımcımız Dr. Fikret Bayır; Yunan Savunma Bakanı Dendias’ın, Lozan Antlaşması gereği asker bulunması yasak olan adalardaki Yunan birliklerini teftiş etmesinin ve Ak Parti hükümetinin buna sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. pic.twitter.com/UOGBY8yINe— Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 2, 2024

Yunan Bakan'ın aidiyeti Türkiye’nin olan Bulamaç ve Eşek adası gibi işgal altındaki yerlere uğradığına atıfta bulunan Dr. Fikret Bayır, değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

"AK Parti hükümetleri, Ege’deki bu işgali 20 yıldır öylece izliyor. Sanki sorumluluk makamında değiller! Cumhur ittifakı ortağı MHP’den de ses yok! Sanki çaresiz ve teslim olmuşlar. İç politikada efelenip sövmeyi, hakaret ve çirkinliği marifet sayanlardan Yunan’a tek kelime çıkmıyor! Küfürcüler bir yana, biz devlet ciddiyeti ile EYLEM PLANI DOSYAMIZI çoktan hazırladık. Halkımızın desteği ile bu çaresizlik ve teslimiyeti kıracağız. “İstikşafı Görüşmeler” komedyasına hemen son vereceğiz. F-16’larımız üzerindeki pası atıp yeniden Ege’ye çıkacak ve Yunan’a Mavi Vatan’da “ANLADIĞI DİLDEN” konuşacağız! Dosyanın içeriğinden şimdilik bu kadar olsun. Başka ve daha ciddi eylemler de var. Unutmayın, Türk milleti ve devleti aciz ve çaresiz değildir!"