Kuzu, içinde bulunduğumuz ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle açıklamalarda bulundu.

18 yaşını doldurmuş her kadının evde kendi kendine ayda bir muayene yapmasını tavsiye eden Op. Dr. Resul Kuzu,"1-31 Ekim meme kanseriyle İlgili farkındalık oluşturma ve bilgilendirme ayı olduğundan biz de halkımızı bilgilendirmek istedik. Meme kanseri kadınlarda çok sık görünen, çok yaygın görülen bir kanser türüdür. Yaklaşık olarak her 8 kadından birinde meme kanseri görülebilmektedir. Bu hastalığın sevindirici tek yanı tedavisi olması mümkün yeter ki; erken teşhis koyalım. Bu noktada hastalarımıza yapması gereken nedir erken teşhis yapmamız için 18 yaşını doldurmuş her kadının evde kendi kendine ayda bir muayene yapmasını tavsiye ediyoruz. Bu yapacağı muayenede nelere dikkat etmesi gerekiyor. Meme dokusunun cildinde renk değişimi, morarma, bir yara, eline gelebilecek bir kitle, doku, koltuk altı dahil. Meme başında çökme gibi bulgular olduğunda genel cerrahi polikliniğine başvurmalarını öneriyoruz."dedi.

"Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı"

Risk grubundaki kadınların yılda en az bir defa muayene olması gerektiğini belirten Op. Dr. Resul Kuzu,"Ayrıca 40 yaşını geçmiş hastalarımız ve risk grubunu geçmiş hastalarımız düzenli meme muayenesine gelmesini tavsiye ediyoruz. Risk grubu dediğimiz kişiler annesinde, kız kardeşinde, anneannesi gibi yakın ailesinde, akrabalarında meme kanseri olan hastalar, sigara içenler herhangi gibi bir sebepten dolayı rahim ameliyatı olmuş hastalar, rahim ve tüpleri alınmış hastalar. Herhangi bir jinekolojik hastalıktan ötürü hormon kullanan hastalar bunlar risk gurubundaki hastalardır. Bunlar özellikli hastalar, normal insanlara diğer kadınlara oranla meme kanseri riski görünme oranı daha yüksektir. Bunların düzenli olarak periyodik olarak meme muayenesine gelmelerini tavsiye ediyoruz. Genel Cerrah, KETEM ve Aile Hekimlerine yılda bir olmak üzere başvurabilirler." şeklinde konuştu.



