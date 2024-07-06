Besni ilçesine yaptıkları öğrenci yurtları, taziye ve sağlık evleri, deprem konutları, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding tarafından Besni ilçesine 56 dairelik Emniyet ve Jandarma personel lojmanları yapılıyor.

Erdemoğlu Holding tarafından yapılacak olan 56 dairelik lojmanların protokolü Valilik Makamında Adıyaman Valisi Osman Varol ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Ali Erdemoğlu arasında imzalandı.

Valilik Makamında imzalanan protokolde Besni Kaymakamı Çağlar Partal, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz’da hazır bulundu.

İmzalanan protokolde konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Ali Erdemoğlu, "Bugün sosyal sorumluluk çerçevesinde Besni ilçemize yaptığımız yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek 56 dairelik Emniyet ve Jandarma personel lojmanlarının Protokolünü imzaladık. Lojmanlarımızı inşallah kısa süre içerisinde tamamlayıp devletimize teslim etmeyi düşünüyoruz. Allah bizlere ömür verdiği sürece bu yatırımlarımızın devamı gelecektir. 56 dairelik Emniyet ve Jandarma personel lojmanlarının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Sağladıkları istihdam olanaklarıyla lokomotif görevi görerek doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu ailesine teşekkür eden Vali Varol,"Hayırsever Erdemoglu ailesi tarafindan ilimize yapılan yatırımlara bugün bir yenisi daha ekleniyor. Protokolünü imzaladığımız Emniyet ve Jandarma personel lojmanlarının Besni ilçemize hayırlı olmasını diliyor toplumsal sorumluluk anlayışıyla toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan hayırsever Ali Erdemoğlu'nun şahsında Erdemoğlu ailesinin bütün bireylerine gönülden teşekkür ediyorum"dedi.



Kaynak : PHA