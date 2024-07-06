Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için düzenlenen acık hava sineması etkinliklerinin sonuncusu Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Cips ve meyve suyu dağıtımının yapıldığı etkinliğe çocukların yanı sıra aileleri de ilgi gösterdi.

Film sonunda görüşlerini aktaran çocuklar etkinlikten çok memnun olduklarını dile getirerek Başkan Tutdere ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Tutdere ise yaz boyunca çocuklar için kültür, sanat ve spor aktivitelerinin devam edeceğini söyledi.



Kaynak : PHA