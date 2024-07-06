Daha önceki milli maçlar için de dev ekran kuran Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Eğriçay Parkı Konser Alanında (Karaali Mevkii) bu kez milli takımın çeyrek final heyecanını dev ekrana yansıtacak.

Etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri

Vatandaşın etkinlik alanına sorunsuz ulaşması için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Saat 2030’da başlayacak olan ücretsiz ring seferlerinin güzergâhları şöyle:

440 Yataklı Hastane Konteyner Kent Önü (Hareket Noktası) – 3. Çevre Yolu – Filamingo Yolu – Eğriçay Parkı (Varış Noktası)

Altınşehir Umut Konteyner Kent Önü (Hareket Noktası) – K1 Konteyner Kent (Eski Sanko) – Eğriçay Parkı (Varış Noktası)



Kaynak : PHA