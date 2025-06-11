İlıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.”

Açıklamasında Başkan Ali Koç'a, yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür eden Ilıcalı, “Büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü’nden Resmi Açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü de Acun Ilıcalı’nın istifasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Ilıcalı’nın kulübe sağladığı katkıların altı çizildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna Duyuru

2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü”

2021 yılından bu yana Fenerbahçe yönetiminde aktif görev üstlenen Ilıcalı, çeşitli projelerle kulübün iletişim ve tanıtım çalışmalarında rol oynamıştı. Ayrılık gerekçesi hakkında ise henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA