“İmralı’ya ziyaret için hazırlık yapıyoruz”

Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’la doğrudan temas kurmak üzere parti içinde bir heyet hazırlığı başlatıldığını belirtti. Doğan, “İçinde eş başkanlarımızın ve MYK üyelerimizin bulunduğu bir heyetle, en kısa sürede İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hem bu dönemi anlamak, hem de daha güçlü örgütlenmek için istişarelerde bulunmak istiyoruz” dedi.

“Öcalan, bölgesel siyasi temsilcilerle görüşmeyi hedefliyor”

Doğan, Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki süreçte Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi, Kubat ve Bafel Talabani gibi isimlerle görüşme talebinde bulunduğunu ve bu görüşmelerin bölgedeki demokratik çözüm sürecine katkı sunabileceğini vurguladı.

“Meclis tatile girmeden komisyon kurulmalı”

DEM Parti olarak Meclis çatısı altında özel yetkili bir komisyon kurulması talebini yineleyen Doğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak, “Meclis tatile girmeden komisyonun kurulması için partileri bir araya getirecek bir zirve yapılabilir. Ortak bir zemin oluşturulabilir” dedi. Doğan, DEM Parti olarak komisyonun usulü ve esasına dair kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını da belirtti.

“Siyasi partilerle temaslarımız sürüyor”

Doğan, bayram öncesinde birçok siyasi parti ile temas kurduklarını, özellikle CHP, Saadet, DEVA, Gelecek, Yeniden Refah, AK Parti ve MHP ile yürütülen görüşmelerde sürecin şeffaf ve eşitlikçi olması yönünde talepler aldıklarını kaydetti. “Usul tartışmaları dışında genel bir uzlaşı havası var. Bu süreç Meclis çatısı altında ilerletilmeli” ifadelerini kullandı.

“İmralı’da tutsak sayısı şu an 7”

İmralı’da Abdullah Öcalan’ın yanı sıra 6 ismin daha bulunduğunu belirten Doğan, yeni sevk edilen isimlerin Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğunu söyledi. Bu kişilerin Öcalan’la birlikte kolektif bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Doğan, “Sekreterya değil; bir çalışma grubu” vurgusu yaptı.

“Barış ve demokratik toplum arayışı için sahadayız”

Doğan, DEM Parti’nin 2 binden fazla halk buluşması planladığını açıkladı. Bu buluşmaların salon toplantılarıyla sınırlı kalmayacağını, ev ziyaretleri, şenlikler, şölenler ve yerel halk etkinlikleri ile tüm Türkiye’ye yayılacağını belirtti. “Bu buluşmalarla barış arayışını demokratik toplum inşasıyla eşdeğer kabul ediyoruz” dedi.

“CHP’li belediyelere operasyonlar siyasi”

Doğan, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara da değinerek, hukukun araçsallaştırıldığını savundu. “Hukuk, adalet sağlamak için vardır; toplumu bastırmak için değil. Masumiyet karinesi ve tutuksuz yargılanma ilkesi ihlal ediliyor” dedi.

Kamuoyunda bu operasyonların siyasi olduğu yönünde ciddi bir kanaat oluştuğunu vurgulayan Doğan, “Eğer bu kanaat yerleşmişse, bunu değiştirmek iktidarın sorumluluğundadır” şeklinde konuştu.

“Gazze’de insanlık onuru ayaklar altına alınıyor”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Doğan, “İsrail, bir kez daha insanlık suçu işliyor. Uluslararası hukuk ve insanlık onuru ayaklar altına alınıyor. Gıda ve ilaç yardımı engelleniyor. Buna sessiz kalanlar, bu suça ortaktır” dedi.

“Öcalan’ın metni, sadece PKK’ye değil tüm kamuoyuna yöneliktir”

Abdullah Öcalan’ın örgütüne sunduğu metne ilişkin de açıklama yapan Doğan, metnin sosyalizmden ortak yaşama, mezhepçiliğe kadar geniş alanlara dokunduğunu ve sadece PKK’ye değil, tüm kamuoyuna yönelik olduğunu söyledi. “Metnin açık ve sağlıklı bir tartışmayla değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak : PHA