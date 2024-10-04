Atakan Karazor İlk Kez Milli Takımda Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, A Milli Takım'dan ilk kez davet alarak kadroya dahil edildi. Defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Karazor, bu sezon Almanya Bundesliga'da gösterdiği performansla Montella'nın radarına girmeyi başardı.
Ahmed Kutucu Yeniden Milli Formada Daha önce A Milli Takım formasını 2 kez terleten Ahmed Kutucu da uzun bir aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı. 2020'de son kez milli formayı giyen Kutucu, bu çağrı ile milli takıma dönüş yaptı.
Aday kadroda, Türkiye'nin önemli oyuncuları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Merih Demiral gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, genç yetenekler Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gibi futbolcular da bulunuyor. Ayrıca, Fenerbahçe'nin etkili forveti İrfan Can Kahveci ve Başakşehir'den Yunus Akgün de kadroda yer alıyor.
Aday Kadroda Yer Alan İsimler
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Muhammed Şengezer
Uğurcan Çakır
Defans:
Abdülkerim Bardakcı
Emirhan Topçu
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Samet Akaydın
Zeki Çelik
Orta Saha:
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Okay Yokuşlu
Orkun Kökçü
Forvet:
Ahmed Kutucu
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Bertuğ Yıldırım
İrfan Can Kahveci
Kerem Aktürkoğlu
Semih Kılıçsoy
Yunus Akgün
A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda maçlarıyla UEFA Uluslar Ligi'nde puanlarını artırmayı hedefliyor. Maçlar öncesinde açıklanan bu kadro, genç ve dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye futbol kamuoyu, Montella'nın yönetiminde milli takımın sahadaki performansını merakla bekliyor.
Kaynak : PHA