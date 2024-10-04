Atakan Karazor İlk Kez Milli Takımda Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, A Milli Takım'dan ilk kez davet alarak kadroya dahil edildi. Defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Karazor, bu sezon Almanya Bundesliga'da gösterdiği performansla Montella'nın radarına girmeyi başardı.

Ahmed Kutucu Yeniden Milli Formada Daha önce A Milli Takım formasını 2 kez terleten Ahmed Kutucu da uzun bir aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı. 2020'de son kez milli formayı giyen Kutucu, bu çağrı ile milli takıma dönüş yaptı.

Aday kadroda, Türkiye'nin önemli oyuncuları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Merih Demiral gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra, genç yetenekler Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gibi futbolcular da bulunuyor. Ayrıca, Fenerbahçe'nin etkili forveti İrfan Can Kahveci ve Başakşehir'den Yunus Akgün de kadroda yer alıyor.

Aday Kadroda Yer Alan İsimler

Kaleciler:

Altay Bayındır

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır



Defans:

Abdülkerim Bardakcı

Emirhan Topçu

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydın

Zeki Çelik



Orta Saha:

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü



Forvet:

Ahmed Kutucu

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Bertuğ Yıldırım

İrfan Can Kahveci

Kerem Aktürkoğlu

Semih Kılıçsoy

Yunus Akgün

A Milli Takım, Karadağ ve İzlanda maçlarıyla UEFA Uluslar Ligi'nde puanlarını artırmayı hedefliyor. Maçlar öncesinde açıklanan bu kadro, genç ve dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye futbol kamuoyu, Montella'nın yönetiminde milli takımın sahadaki performansını merakla bekliyor.

Kaynak : PHA