Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup’ta yer alan Kahta02 Spor, sezonun son ve en kritik karşılaşmasında 1958 Gölbaşıspor ile karşı karşıya geldi. Adıyaman bölgesinde şampiyon olan 1958 Gölbaşıspor ile oynanan play-out mücadelesinde üstün bir performans sergileyen Kahta Spor, rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

Maçta Kahta02 Spor'un gollerini 63. dakikada Roji Sözer, 69. dakikada İsmail Palta, 76. dakikada yeniden Roji Sözer ve 86. dakikada Ömürcan Karaca kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kahta02 Spor, Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta sezonu 4. sırada tamamlayarak önümüzdeki yıl da BAL’da mücadele etmeye hak kazandı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan; "Bugün bizleri yalnız bırakmayan, Kahta’dan Gölbaşı’ya kadar gelerek desteğini esirgemeyen Kahta Belediye Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza ve Kahta sevdalısı tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum," diye konuştu

Kaynak : PHA