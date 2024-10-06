Karşılaşmanın ilk yarısında Elazığ Sakarya Spor 7. dakikada bulduğu golle öne geçse de, Kahta 02 Spor ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla sahadan zaferle ayrıldı.

"Maçın İlk Yarısı Elazığ’ın Üstünlüğüyle Tamamlandı"

Karşılaşmaya hızlı başlayan Elazığ Sakarya Spor, 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İlk yarıda üstün olan Elazığ ekibi, Kahta 02 Spor’un savunmasını zorladı ancak farkı açacak golü bulamadı.

"Kahta 02 Spor’dan Muhteşem Geri Dönüş"

Maçın ikinci yarısında bambaşka bir oyun sergileyen Kahta 02 Spor, 57. dakikada bulduğu golle skoru eşitledi. Bu golle moral bulan Kahta ekibi, 62. dakikada bir gol daha atarak 2-1 öne geçti. Maçın son anlarında 86. dakikada bir gol daha bularak skoru 3-1 yapan Kahta 02 Spor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

"Başkan İsmail Mulhan'dan Tebrik Mesajı"

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mulhan, "İlk maçımızda aldığımız bu galibiyet, sezon için büyük bir moral kaynağı oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

"Kahta 02 Spor Sezona Güçlü Başladı"

Bu galibiyetle sezona güçlü bir başlangıç yapan Kahta 02 Spor, hem oyuncular hem de taraftarları için önemli bir moral kazandı. Ligin ilk haftasında aldığı bu galibiyet, takımın gelecek maçlar için umut verici bir performans sergileyeceğini gösterdi.

Kaynak : PHA