Konuk ekip Frankfurt, erken bulduğu gollerle maçı domine ederken, temsilcimiz Beşiktaş son dakikalarda bulduğu golle skoru değiştirmekte yetersiz kaldı.

Maçın Golleri:

19. dakikada Eintracht Frankfurt, penaltı kazandı. Omar Marmoush, beyaz noktadan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

dakikada bir serbest vuruş organizasyonu sonrası Dina Ebimbe'nin golüyle Frankfurt farkı 2'ye çıkardı.

dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Knauff, uzak köşeye şık bir vuruş yaparak skoru 3-0'a getirdi.

90+3. dakikada Beşiktaş, Arthur Masuaku’nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi ancak bu gol teselli olmaktan öteye gidemedi.

Kaçan Penaltı: 27. dakikada Beşiktaş'ta Immobile'nin kullandığı penaltıyı, Frankfurt kalecisi Santos kurtardı ve temsilcimiz önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Maçın Öne Çıkan Anları:

Beşiktaş, maçın ilk yarısında rakip kalede etkili olmaya çalışsa da özellikle Immobile'nin kaçırdığı penaltı kırılma anlarından biri oldu.

Frankfurt, özellikle ilk yarıdaki hızlı oyunuyla Beşiktaş savunmasını zor durumda bırakmayı başardı.

Beşiktaş'ın Avrupa Serüveni Zorlaşıyor Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçını da kaybederek puansız kaldı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise puanını 4’e yükseltti ve gruptaki avantajını sürdürdü.

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Eintracht Frankfurt: Kauã, Nkounkou, Theate, Koch, Kristensen, Larsson, Dahoud, Ebimbe, Götze, Marmoush, Matanović.

Kaynak : PHA