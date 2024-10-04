Maçın Özeti

İlk yarının 29. dakikasında Twente, Vlap'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu golle ev sahibi ekip, devre arasına önde girdi. İkinci yarıda ise Fenerbahçe ataklarını artırdı ve 71. dakikada Dusan Tadic'in akıl dolu bir vuruşuyla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 4'e çıkarırken, Twente 2 puana yükseldi.

Maçtan Dakikalar:

15. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Jayden Oosterwolde'nin kafa vuruşu auta çıktı.

29. dakikada Regeer’in ortasında Vlap'ın kafa vuruşuyla Twente öne geçti: 1-0.

71. dakikada Amrabat’ın derinlemesine pasında Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

İlk 11'ler:

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Kaynak : PHA