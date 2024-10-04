Sabah saatlerinde Ankara’dan Adıyaman’a hareket edecek olan Bakan Kurum, gün boyunca çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirecek.

Bakanın programı saat 10.00’da başlayacak ve ilk olarak Adıyaman’da esnaf ziyareti yapacak. Ardından Yenipınar Camii’nde Cuma namazını kılacak olan Bakan Kurum, öğleden sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenecek olan Koordinasyon Toplantısı'na katılacak. Burada Adıyaman’da devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Özellikle gündemde olan "Çarşı Projesi" ile ilgili kamuoyuna önemli bilgiler vereceği tahmin ediliyor.

Son günlerde Adıyaman’da 4 etaplı Çarşı Projesi’nin ilk etabının revize alan ilan edilmesi ve diğer 3 etabın kentsel dönüşüm kapsamında yapılacağı yönündeki bilgiler, vatandaşlar arasında kafa karışıklığına neden olmuştu. Bakan Kurum'un bu konuda yapacağı açıklamaların merakla beklendiği belirtiliyor.

Bakan Kurum, ayrıca Sakarya Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan şantiyeleri ziyaret edecek ve burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Ziyaret, akşam saatlerinde Adıyaman Havalimanı'ndan Kahramanmaraş Havalimanı’na yapılacak uçuşla sona erecek.

Bu kapsamlı programda Bakan Kurum’un Adıyaman’ın yeniden yapılandırılması, şehirdeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve çevre projeleri hakkında detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak : PHA