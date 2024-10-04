DMM, bu iddiaların manipüle edilmiş verilerden kaynaklandığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini belirtti.

"Dezenformasyon Açıklaması ve Kaynakları"

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yayılan bu iddialar, DMM tarafından yalanlandı. İddia edilen 5.9 milyar liralık bütçenin "tarikat ve cemaat vakıflarına aktarıldığı" iddiasının asılsız olduğu belirtilirken, bu miktarın aslında çeşitli eğitim faaliyetleri için ayrıldığı açıklandı. DMM, bu iddiaların MEB’in temmuz ayında yayımladığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda yer alan bazı bilgilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını ifade etti.

"Bakan Yusuf Tekin'in Daha Önceki Açıklamaları"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önceki açıklamalarında "STK'larla yapılan bazı protokollerin, çocukların dağa çıkmasını engellemeye yönelik" olduğunu söylemiş ve bu yapıların sayısının çok sınırlı olduğunu belirtmişti. Tekin, herhangi bir cemaat ile protokol yapılmadığını da netleştirmişti.

"Bütçe Dağılımı Açıklandı"

DMM'nin açıklamasında, bahsi geçen 5.9 milyar liranın tarikat veya cemaatlere değil, çeşitli eğitim faaliyetleri ve projelere yönelik olduğu vurgulandı. Örneğin:

31 milyon 727 bin lira, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim programlarına,

364 bin lira, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ortaöğretim programlarına,

161 milyon 835 bin lira, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yönetim ve destek giderlerine,

5.7 milyar lira, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Maarif Vakfı desteği için tahsis edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında DMM, sosyal medya ve bazı medya organlarında yayılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu vurguladı ve vatandaşların bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA