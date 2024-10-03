Taşcıer, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak kişiler arasındaki yüzde 30’a varan maaş farkının giderilmesi amacıyla hazırlanan teklifin detaylarını paylaştı.

Emekli Maaşlarındaki Eşitsizliği Gidermek İçin Kanun Teklifi

Taşcıer’in verdiği kanun teklifinde, emeklilik aylıklarına esas alınacak güncelleme katsayısının 2024 yılı için yüzde 86,16 olarak uygulanması öneriliyor. Bu sayede, emekliler arasındaki büyük maaş farklarının önlenmesi ve adil bir sistemin oluşturulması amaçlanıyor. Teklif ayrıca, ilerleyen yıllarda oluşabilecek benzer adaletsizliklerin önüne geçmeyi hedefliyor.

"Mevcut Sistem, Emeklileri Sefalete Mahkûm Ediyor"

Gamze Taşcıer, mevcut sosyal güvenlik sistemini sert bir dille eleştirerek, AK Parti'nin 2008 yılında çıkardığı 5510 sayılı Kanun’un emekli aylıkları hesaplama yönteminde büyük hak kayıplarına yol açtığını vurguladı. "Emeklileri sefaletle eşitleyen bir ekosistem yarattılar" diyen Taşcıer, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını belirtti. "Entübe edilmiş bir hastayı pansumanla iyileştiremezsiniz, bu sistem de pansuman tedbirlerle düzelmez" ifadelerini kullandı.

"Sorun Kaynak Yetersizliği Değil, Siyasi Tercihler"

Taşcıer, emekli maaşlarının erimesinin ve emekliler arasındaki maaş uçurumunun, SGK kaynaklarının yetersizliğinden değil, hükümetin bütçeden sosyal güvenliğe ayırdığı kaynakları azaltmasından kaynaklandığını savundu. "Bu bir siyasi tercihtir ve elbette bedeli olacaktır" diyerek hükümetin sosyal güvenlik politikalarını eleştirdi.

"Sosyal Güvenlik Değil, Sadaka Sistemi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun artık sosyal güvenlik sisteminden çok, bir "sosyal sadaka sistemi" haline geldiğini ifade etti. Ekonomik programların sadece temennilerle yönetildiğini söyleyen Taşcıer, çözümün reform değil, köklü bir değişiklikten geçtiğini belirterek "CHP olarak biz, sosyal güvenlik sisteminde devrim yapılması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Kaynak : PHA