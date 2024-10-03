Türkiye'den İsrail'e Çağrı: "Orta Doğu'ya Yönelik Saldırılar Durdurulmalı"

MGK toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgedeki gerginlikler gündeme geldi. Açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı insanlık dışı saldırıları sert bir dille kınandı. Türkiye'nin, Lübnan halkının yanında olacağı ifade edilerek, "İsrail’in çatışmaları Orta Doğu’ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi" için uluslararası topluma, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrı yapıldı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni "istenmeyen kişi" ilan etmesi de uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirildi ve kınandı.

"Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı"

Toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik kararlılık vurgusu yapıldı. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar değerlendirildi. Ayrıca, Suriye ve Irak'taki terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Türkiye'nin Irak halkının güvenliğine ve refahına verdiği önem bir kez daha vurgulandı.

"Akdeniz ve Ege'de Kalıcı İstikrar Vurgusu"

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisine yönelik girişimlerinin sürdüğü belirtildi. Türkiye’nin samimi iş birliği tekliflerinin kötüye kullanılmasına müsaade edilmeyeceği ve bölgede aklıselimle hareket edilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Kaynak : PHA