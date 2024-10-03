MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cinayetle ilgili "Ucu Pensilvanya'ya mı çıkıyor?" sözlerini hatırlatan Ayşe Ateş, davanın sonucunun MHP Genel Merkezi'nin de bulunduğu Ankara'nın Balgat semtine işaret ettiğini ifade etti.

Ayşe Ateş’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik yaptığı açıklamalar, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yürütülen davada önemli iddiaları gündeme taşıdı. Özellikle Bahçeli’nin "Ucu Pensilvanya'ya mı çıkıyor?" açıklamasına cevap niteliğinde olan Ateş'in sözleri, davanın siyasi bir yönü olduğuna işaret etti.

Ayşe Ateş, cinayetin izlerinin MHP'nin genel merkezi olan Balgat’a kadar uzandığını belirterek, olayın aslında çok daha derin bir yapıya sahip olduğunu öne sürdü.

"Cinayet Davasında Çarpıcı İddialar"

30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili dava uzun süredir devam ederken, dün sonuçlanan yargılamada 11 sanık çeşitli cezalara çarptırıldı. Beş kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, bazı Ülkü Ocakları yöneticilerinin de yargılanması dikkat çekti. Bunlar arasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in 18 yıl hapis cezası alması, Tolgahan Demirbaş’ın ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması yer aldı.

Ayşe Ateş, yargılama sürecinde başından beri bir eksiklik olduğunu savunarak, asıl sorumluların yargılanmadığını belirtti. "Bu siyasi cinayetin ucu Balgat’a çıktı" diyerek, cinayetin MHP içerisindeki bazı isimlerle bağlantılı olduğunu iddia etti. Bu açıklamalar, davanın sadece adli bir süreç olmadığını, aynı zamanda siyasi bir hesaplaşma anlamına da geldiğini gösteriyor.

"Can Güvenliği ve Tehditler"

Ayşe Ateş’in açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan biri, can güvenliği konusundaki endişeleri oldu. Ateş, hem kendi ailesi hem de Sinan Ateş’in sevenleri için can güvenliği kaygısı taşıdığını ifade etti. Sincan Adliyesi'nde yaşanan saldırı ve bu olayın failinin Ülkü Ocakları mensubu olması, bu endişeleri artırmış durumda. Ateş, cinayetle ilgili tüm faillerin yargılanmaması durumunda yeni saldırıların olabileceği endişesini dile getirdi.

"İkinci İddianame ve Siyasi Ayağın Araştırılması"

Ateş, ayrıca davanın henüz tam anlamıyla sonuçlanmadığını belirtti. Sinan Ateş’in neden öldürüldüğünün hâlâ bir sır perdesi arkasında kaldığını söyleyen Ayşe Ateş, "Gerçek azmettiricilerin ikinci iddianame ile ortaya çıkarılacağını" ifade etti. Bu süreçte adaletin tecelli etmesi için mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Ateş, yargı üzerindeki siyasi baskıların kaldırılması gerektiğini belirtti.

"Siyasi Destek"

Ayşe Ateş, adalet mücadelesinde kendisine destek veren tüm siyasi partilere teşekkür etti. Bu mücadelenin siyasi husumetle değil, adalet arayışıyla yürütüldüğünü dile getiren Ateş, "Adalet, toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır" sözleriyle, davanın Türkiye’deki sosyal ve siyasi barış üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kaynak : PHA