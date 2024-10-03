Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş ve taklit ürünler listesinde yer alan şirket, KYK yurtlarına da yemek hizmeti veriyor. Bu durum, yurtlarda kalan öğrencilerin tepkisine neden oldu.

"Sosyal Medyada Büyük Tepki"

Yurt yemekhanesinde verilen yemeklerin içeriğinde de domuz eti bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. Ancak bu skandalın patlak vermesiyle birlikte sosyal medyada büyük bir tepki dalgası oluştu. Birçok öğrenci ve kullanıcı, şirketin yemek hizmeti kalitesinden şikayetlerini dile getirdi. Şirketin yemekhaneyi işlettiği KYK yurtlarındaki öğrenciler, özellikle hijyen ve yemeklerin içeriği konusunda rahatsızlıklarını daha önce çeşitli platformlarda da ifade etmişti.

"AK Parti ile Bağlantısı Ortaya Çıktı"

Skandalı daha da büyüten bir diğer ayrıntı ise firmanın sahibinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı yönetim kurulunda yer alan Murat Saydam olması. Sosyal İşler Başkanı olarak uzun yıllar görev yapan Saydam’ın yönetimindeki firmanın böyle bir skandala karışması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesinde yer alan bu skandal, özellikle devlet kurumlarıyla çalışan yemek firmalarının denetimleri konusundaki soruları artırıyor. Halk, KYK yurtlarında öğrencilere sunulan yemeklerin ne kadar güvenli olduğu konusunda endişelerini dile getiriyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, firmanın hizmet verdiği alanlarda daha geniş çaplı denetimlerin yapılması bekleniyor.

Kaynak : PHA